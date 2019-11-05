توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: شهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وتم التوقيع رسميا على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

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وأضاف: "سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي".

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد جماعة الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوب البلاد.

وينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.