هيئة النزاهة العراقية تستدعي مسؤولين لاتهامهم بالفساد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يشهد العراق مظاهرات منذ مطلع أكتوبر الماضي.

أصدرت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، أمرا باستدعاء مسؤولين كبار سابقين في مطار النجف على خلفية اتهامات موجهة لهم بالفساد.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في بغداد أن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم هم رئيس مطار النجف السابق وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف، على خلفية اتهامهم بتعمد الإضرار بالمال العام.

وأوضحت الهيئة أن أمر الاستدعاء الصادر عن المحكمة شمل تهما تتعلق بإقدام المسؤولين في المطار على إصدار أوامر بالسفر إلى خارج العراق لأشخاص من دون موافقات رسمية أو إعلام مجلس المحافظة.

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وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن أوامر قبض واستدعاء بحق 60 نائبا برلمانيا ومسؤولين متهمين بالفساد والإضرار بالمال العام.

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وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، يوم الجمعة الماضي، عن أوامر استدعاء بحق 38 عضوا في مجالس المحافظات من الأعضاء الحاليين والسابقين.

وقال مسؤولون عراقيون، الثلاثاء، إن 3 متظاهرين على الأقل قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة أم قصر جنوبي البلاد.

ويأتي هذا التطور في وقت تحاول السلطات إعادة فتح الميناء الرئيسي بالمدينة منذ أن أغلقه المحتجون المناهضون للحكومة قبل 3 أيام.

ويشهد العراق حراكا شعبيا منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة، وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.

وقُتل أكثر من 250 شخصا في اشتباكات مع قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.