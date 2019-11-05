شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يثمن دور السعودية بالتقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن أمير الكويت يثمن دور السعودية فى التقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى، ويهنئ العاهل السعودي بمناسبة توقيع اتفاق الرياض.

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