اخبار الخليج

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن تدمير قنبلتين شمالى البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن تدمير قنبلتين شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء عن تدمير قنبلتين تقليديتى الصنع بولايتي المدية وعين الدفلى (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت قوات الجيش أمس قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من ولايتي المدية وعين الدفلى".


وأضاف البيان أن قوات الجيش ضبطت في عمليات متفرقة بكل من وهران (شمال غرب) وجيجل (شمال شرق) وغرداية (وسط) 85 كيلوجراما من المخدرات، كما ضبط عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم (33460) قرصا مهلوسا بكل من ولايتي تبسة وأم البواقي (شمال شرق).

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن تدمير قنبلتين شمالى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا