إيقاف 15 شخصا حاولوا اجتياز الحدود التونسية الليبية بطريقة غير شرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التونسية إيقاف 15 شخصا، من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية فى الاتجاهين بطريقة غير شرعية. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوحدات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بمنطقة الشوشة تمكنت من إيقاف 11 صوماليا وماليين اثنين وسودانيين اثنين، وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي بالشوشة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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