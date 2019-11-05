أسباب لضعف الانترنت في هاتفك الذكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فيما يلي الأسباب الرئيسية العشرة لضعف إشارة الانترنت في هواتفكم الذكية.



1-الهاتف الخطأ، تختلف الهوائيات التي تزود بها الهواتف الذكية من هاتف لأخر حيث أكدت إحدى الدراسات أن كل من هاتف آي فون6 وسامسونج جالاكسي إس6 يعتبران من أفضل الهواتف من ناحية الهوائيات

2-الكثير من التطبيقات، كلما قمتم بتحميل المزيد من التطبيقات كلما ضعفت إشارة الانترنت حيث تشوش التطبيقات على الإشارة بشكل كبير

3-التطبيقات المجانية، وتعتبر من أحد أهم الأسباب هي الأخرى التي تساعد على إضعاف إشارة الانترنت بسبب الإعلانات التي تحتوي عليها

4-التطبيقات المفتوحة، يفضل إغلاق التطبيق بشكل كامل عند الانتهاء من العمل عليه حيث تقوم التطبيقات التي ما تزال مفتوحة بإرسال واستقبال الإشارات

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5-الكثير من الأصدقاء على فيسبوك، إذا كان لديك الكثير من الأصدقاء على فيسبوك يقومون بعدد كبير من التحديثات وإرسال الرسائل سيؤثر ذلك بشكل سلبي على إشارة الانترنت

6-نظام التشغيل، حتى لو كنت متأكداً من أن نظام التشغيل الذي يشغل جهازك هو الأحدث فهذا ليس بالضروري أن يكون الأفضل

7-مكونات الهاتف الذكي، تختلف مكونات الهاتف الذكي من بلد لأخر وقد يكون تكون النسخ المطروحة في بلد واحد لأكثر من مزود بالمكونات وتؤثر مكونات الهاتف الذكي الغير مناسبة على أداء الهوائي وإشارة الانترنت.

8-ساعات الذروة، تختلف ساعات الذروة في استخدام شبكة الانترنت من بلد لآخر

9-السفر بالقطار، تصد الأنابيب المعدنية والمواد الأخرى المتواجدة في القطارات إشارة الانترنت وتؤثر عليها بشكل كبير

10-مزود الخدمة، لا يوجد شيء أفضل من خدمة الانترنت الجيدة وتختلف من مزود لآخر، وعند اختبار أي ضعف في الإشارة مرة أخرى عليك معرفة ان هناك الكثير من العوامل التي تساهم في ضعف الإشارة وليس المزود فقط