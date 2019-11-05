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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: البندورة تقي الجلد من الانكماش والشيخوخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
استنتج علماء جامعة لندن البريطانية من نتائج الدراسة والاختبارات التي اجروها، ان البندورة التي نتناولها كمادة غذائية، يمكن ان تساعد في تأخير عملية شيخوخة الجلد وانكماشه، حيث تبين ان المواد الموجودة في الطماطم تحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، وبالضبط من تأثيرها السلبي.
إضافة لهذا تعتبر مادة "لاكوبين – lakopin" الموجودة بنسبة عالية في البندورة احدى أقوى المواد المضادة لشيخوخة الجلد وتكوين التجاعيد.
تابع العلماء حالة جلد النساء، اللاتي اعمارهن (40 -60 عاماً)، المشتركات في التجارب التي استمرت ثلاثة اشهر، وقاموا بتقسيمهن إلى مجموعتين.
المجموعة الأولى كانت تتغذى كما في الحالات الاعتيادية، المجموعة الثانية كانت تتناول البندورة أو معجون البندورة يوميا.
بينت نتائج هذه التجارب ان جلد النساء في المجموعة الثانية اصبح أقل تأثرا بالأشعة فوق البنفسجية بنسبة تصل الى 50%، وهذا خير برهان على ان تناول البندورة يوميا يقي الجلد من الشيخوخة.
من هذه النتائج يتضح انه لا يكفي تناول البندورة كمادة غذائية، بل ويجب استخدامها في عمل المراهم المغذية للجلد.
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