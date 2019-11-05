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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرار خفية عن السفر بالطائرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تحدث الكثير من الأشياء التي لا يعلم بها الركاب على متن الطائرة، إذ يكون المسافرون في عجلة من أمرهم للوصول إلى وجهاتهم، وبينما ينشغل الركاب بأمورهم الخاصة تفوتهم أمور كثيرة على متن الطائرة التي يستقلونها.
إلا أن طاقم الطيران المؤلف من القبطان ومساعديه ومضيفات الطيران لديهم الخبرة الكافية بخبايا الأمور، وأسرار السفر جواً.
فيما يلي بعض الأسرار الخفية عن السفر بالطائرة بحسب ما وردت في موقع "ترافل أدفايس" الإلكتروني:
1- استعجال المضيفات
يرجع السبب الحقيقي وراء استعجال مضيفات الطيران في إدخال جميع الركاب إلى الطائرة وجلوسهم في مقاعدهم إلى أن أجورهن لا تحتسب إلا بعد إغلاق بوابة الطائرة.
2- عدم تمكن طاقم الطيران من الاحتفال
لا يمكن لطاقم الطيران أن يذهب إلى الحانة أو يحتفل في الملاهي في ساعات التوقف بين الرحلات. فقوانين الطيران لا تسمح للطاقم بالقيام بهذه الأمور.
3- الرحلات الفقيرة بالركاب
في كثير من الأحيان تقلع الطائرة براكب أو راكبين على متنها مما يسبب الملل والإحباط لطاقم الطيران ويدفعهم إلى اللجوء إلى تسلية أنفسهم عبر اللعب أو إمضاء الوقت في الثرثرة.
4- إعجاب المضيفة بالراكب
بينما تتجول المضيفات بين الركاب في الطائرة ربما يلفت انتباه إحداهن أحد الركاب فتنجذب إليه فتذهب إلى زميلاتها وتتحدث معهن عنه أو يدور حوار بينهن يسخر من أحد الركاب في الطائرة.
5- مضيفات شرسات
بالإضافة إلى تدريبهن على الإسعافات الأولية والحماية من الحريق وحتى توليد الحوامل، فإن مضيفات الطيران يتلقين تدريباً على الدفاع عن النفس لاستخدامه في حال وجود تهديد داخل الطائرة أو لردع بعض الركاب المزعجين.
6- انتقام المضيفات
تنتقم المضيفات من الركاب المزعجين عبر ما يقدمنه لهم من شراب أثناء الرحلة. فبعض المضيفات يضعن الكثير من الثلج في شراب الراكب المزعج والقليل من الشراب.
7- دورة المياه غير نظيفة
تنصح المضيفات الركاب بعدم خلع أحذيتهم عند دخولهم دورة المياه لأن الأرضية قد تكون متسخة وليست نظيفة بسبب الاستعمال المتكرر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.