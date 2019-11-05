أسرار خفية عن السفر بالطائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تحدث الكثير من الأشياء التي لا يعلم بها الركاب على متن الطائرة، إذ يكون المسافرون في عجلة ‏من أمرهم للوصول إلى وجهاتهم، وبينما ينشغل الركاب بأمورهم الخاصة تفوتهم أمور كثيرة ‏على متن الطائرة التي يستقلونها.‏



إلا أن طاقم الطيران المؤلف من القبطان ومساعديه ومضيفات الطيران لديهم الخبرة الكافية ‏بخبايا الأمور، وأسرار السفر جواً.

فيما يلي بعض الأسرار الخفية عن السفر بالطائرة بحسب ما ‏وردت في موقع "ترافل أدفايس" الإلكتروني: ‏

‏1- استعجال المضيفات

يرجع السبب الحقيقي وراء استعجال مضيفات الطيران في إدخال جميع الركاب إلى الطائرة ‏وجلوسهم في مقاعدهم إلى أن أجورهن لا تحتسب إلا بعد إغلاق بوابة الطائرة.‏

‏2- عدم تمكن طاقم الطيران من الاحتفال

‏ لا يمكن لطاقم الطيران أن يذهب إلى الحانة أو يحتفل في الملاهي في ساعات التوقف بين ‏الرحلات. فقوانين الطيران لا تسمح للطاقم بالقيام بهذه الأمور.‏

‏3- الرحلات الفقيرة بالركاب

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في كثير من الأحيان تقلع الطائرة براكب أو راكبين على متنها مما يسبب الملل والإحباط لطاقم ‏الطيران ويدفعهم إلى اللجوء إلى تسلية أنفسهم عبر اللعب أو إمضاء الوقت في الثرثرة.‏

‏4- إعجاب المضيفة بالراكب

‏ بينما تتجول المضيفات بين الركاب في الطائرة ربما يلفت انتباه إحداهن أحد الركاب فتنجذب ‏إليه فتذهب إلى زميلاتها وتتحدث معهن عنه أو يدور حوار بينهن يسخر من أحد الركاب في ‏الطائرة.‏

‏5- مضيفات شرسات

بالإضافة إلى تدريبهن على الإسعافات الأولية والحماية من الحريق وحتى توليد الحوامل، فإن ‏مضيفات الطيران يتلقين تدريباً على الدفاع عن النفس لاستخدامه في حال وجود تهديد داخل ‏الطائرة أو لردع بعض الركاب المزعجين.‏

‏6- انتقام المضيفات

تنتقم المضيفات من الركاب المزعجين عبر ما يقدمنه لهم من شراب أثناء الرحلة. فبعض ‏المضيفات يضعن الكثير من الثلج في شراب الراكب المزعج والقليل من الشراب. ‏

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‏7- دورة المياه غير نظيفة

‏ تنصح المضيفات الركاب بعدم خلع أحذيتهم عند دخولهم دورة المياه لأن الأرضية قد تكون ‏متسخة وليست نظيفة بسبب الاستعمال المتكرر. ‏