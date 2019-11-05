الرئيس اليمني مغرّدًا: عملنا نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد









اسماء السيد - قبيل ساعات من اتفاق الرياض الذي دعته إليه القيادة السعودية، والمقرر توقيعه اليوم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد،ولي عهد أبو ظبي .

"الخليج 365" من الرياض: غرد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وذلك قبل ساعات من توقيع اتفاق الرياض، قائلًا: "لقد عملنا من أجل ذلك مبكرا وأعطينا القضية الجنوبية حقها من الرعاية والاهتمام من خلال مخرجات الحوار الوطني التي أنصفت المحافظات الجنوبية والوطن بشكل عام، عبر الشراكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق الجميع، بعيدا عن الوصاية والمركزية المفرطة، والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد".

ومن المقرر توقيع، الاتفاق اليوم الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ويركز اتفاق الرياض في نسخته النهائية على الأتي:

ــ تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ــ عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس/أب 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

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ــ توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

ــ إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

وقد وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي, الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الأمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.

أعلنت السعودية "الجمعة"، عن توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية و«المجلس الانتقالي»، اليوم.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "أثمرت في التوصل لـ(اتفاق الرياض) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي»، متطلعاً «لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن".