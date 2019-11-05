مساعدات إماراتية إلى جزيرة سقطرى اليمنية









اسماء السيد - أبوظبي: دشن الهلال الأحمر الإماراتي وحدات سكنية جديدة ومدرسة في جزيرة سقطرى اليمنية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وتم تدشين 22 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع مدينة الشيخ زايد السكنية، ما يرفع عدد الوحدات التي تم تدشينها حتى الآن إلى 183 وحدة من أصل 361.

وبقيت سقطرى بمنأى عن أعمال العنف التي تجتاح اليمن. وتقع الجزيرة عند مخرج ممر مزدحم للنقل البحري يربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي. وتحظى الجزيرة بأهمية عالمية لتنوعها البيئي، وتقع على بعد حوالى 350 كلم قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.