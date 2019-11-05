صور أخت البغدادي وزوجها في قبضة السلطات التركية

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وقال مسؤول تركي بارز لرويترز، إن تركيا تستجوب "رسمية عواد"، شقيقة أبو بكر البغدادي، الذي قتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 26 أكتوبر الماضي.
وأوضح المسؤول التركي أن شقيقة البغدادي تم اعتقالها في مدينة أعزاز شمالي سوريا، الاثنين، مشيرا إلى أن السلطات التركية تستجوب أيضا زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا.
وأشار المسؤول إلى أن أخت البغدادي، البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود، وتسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.
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وقال المسؤول: "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش". ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي.
وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.
واعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.
ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء داعش، شمالي سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرا على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.
شاهد الفيديو: تركيا تعلن اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي شمال سوريا
مقدم من euronews
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عثرت الشرطة اليونانية على 41 مهاجراً على قيد الحياة، مختبئين في شاحنة تبريد، أثناء تفتيش روتيني على الطريق السريع في شمال اليونان، يوم الإثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت الشرطة إن أكثرية المهاجرين من الجنسية الأفغانية وإنهم "لم يتضرروا"، حيث أن جهاز التبريد لم يكن يعمل خلال الرحلة، ولكن بالرغم من ذلك طلب البعض منهم الذهاب إلى المستشفى. وأوقفت الشرطة الشاحنة على الطريق السريع بالقرب من مدينة سانثي شمال اليونان للقيام بتفتيش اعتيادي، وألقت القبض على السائق ونقلته مع المهاجرين إلى مركز شرطة قريب. وتواجه اليونان (منذ عام 2015) أكبر أزمة هجرة، حيث أن المخيمات في جزر بحر إيجة مكتظة، مما تسبب في تدهور الظروف والاحتجاجات من قبل السكان المحليين. كما أن الحكومة اليونانية بدأت بنقل طالبي اللجوء إلى مدن رئيسية لتخفيف الازدحام، وأصدرت قانونا في الأسبوع الماضي لتسريع عملية اللجوء. ويذكر أنه تم العثور على 39 جثة مهاجر، في حادثة منفصلة، خلال الشهر الماضي، يعتقد أنهم صينيون، في شاحنة تبريد قرب لندن. للمزيد على يورونيوز: مجلس أوروبا يحذر من الوضع "المتفجر" في مخيمات المهاجرين باليونان سفينة إنقاذ عالقة منذ 10 أيام وسط البحر وعلى متنها 104 مهاجرين بينهم 41 طفلاً
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تركيا تعلن اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي شمال سوريا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.