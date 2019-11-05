أول صور لشقيقة «البغدادي» وزوجها بعد اعتقالهما في شمال سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس نشرت وكالة «رويترز» للأنباء، الثلاثاء، صورا لشقيقة زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، وزوجها وزوجة ابنهما، بعد اعتقالهم شمالي سوريا ونقلهم إلى تركيا.

وقال مسؤول تركي لـ«رويترز» إن أنقرة تستجوب «رسمية عواد»، شقيقة «البغدادي» الذي قتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، 26 أكتوبر الماضي.

وأوضح المسؤول أن شقيقة «البغدادي» أعتقلت في مدينة أعزاز شمالي سوريا، الاثنين، مشيرا إلى أن السلطات تستجوب أيضًا زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا معها.

© Almasryalyoum © Almasryalyoum

وأشار المسؤول إلى أن أخت «البغدادي»، 65 عاما، أعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز الحدودية، وتسيطر عليها تركيا، وبصحبتها 5 من أبنائها.

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وقال المسؤول: «نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش». ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة «البغدادي».

وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم «داعش» الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

واعتقلت تركيا بعض أعضاء «داعش» الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.

ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء «داعش» شمالي سوريا إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرا على أمنها القومي.

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