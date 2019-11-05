شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تؤكد جديتها فى تسريع عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح جدية الحكومة في تسريع عملية السلام، الذي يتطلع إليه الجميع، وذلك في ختام جلسة لمجلس الوزراء السودانى اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، شهدت عرض تقرير حول زيارة حمدوك إلى ولاية شمال دارفور (غرب السودان).

وقال صالح، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، إن الزيارة ناجحة، منوها بالاستقبال الإيجابي لرئيس الوزراء والوفد المرافق له، والذي عكس التأييد الكبير لحكومة الثورة وبرامجها.



وأضاف أن أهمية الزيارة تأتي من أن رئيس مجلس الوزراء هو أول مسئول حكومي رفيع يقوم بزيارة معسكرات النازحين، كما شملت الزيارة اجتماعا مع حكومة الولاية وتفقد جامعة "الفاشر" ومستشفى "الفاشر" ولقاءات مع قوى "الحرية والتغيير" وقيادات الإدارة الأهلية وزيارات لثلاثة معسكرات كبيرة للنازحين، استمع خلالها رئيس الوزراء لأصوات النازحين.



وأوضح أن مطالب النازحين تم رفعها للحكومة ويجري تصنيفها، وتلخصت معظمها في تسريع عملية السلام، ومعالجة عملية التوطين في قرى النزوح، ونزع السلاح من المليشيات، بالإضافة إلى تسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية.