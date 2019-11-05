شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الكهرباء العرب يعتمدون الخطة التنفيذية للاستراتيجية الطاقة المستدامة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكلف الوزراء، أمانة المجلس بالتعاون مع الدول العربية، ومنظمات العمل العربى المشترك، وتحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، إذا دعت الحاجة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

جاء ذلك، فى القرارات الختامية للدورة الـ13 للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، التى عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة ليبيا فى مقر الجامعة العربية.

ودعا المجلس، مؤسسات التمويل والشركاء الإقليميين والدوليين للمساهمة فى تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وتقديم الدعم اللازم لذلك.

وعلى صعيد التطورات فى الجمهورية اليمنية، طلب مجلس وزراء الكهرباء العرب من المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع أمانته للتواصل مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية لتقديم تقرير تفصيلى يتضمن احتياجات قطاع الكهرباء بالجمهورية اليمنية، تمهيدا لعرضه على مؤسسات التمويل العربية والإقليمية للمساهمة فى تقديم المساندة الفنية وتأهيل الكوادر البشرية اليمنية العاملة فى قطاع الكهرباء وفقا للاحتياجات اللازمة.

وطلب المجلس، من الهيئة العربية للطاقة الذرية، التنسيق مع أمانة المجلس والدول العربية غير المنضمة للهيئة، لتحديث التقرير الذى يتم إعداده بشكل دورى حول أنشطة الدول العربية، فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه ومشروعاتها فى هذا الصدد وتكليف أمانة المجلس بتعميمه على الدول العربية.

وكلف الوزراء، المجلس بالتنسيق مع الاتحاد العربى للكهرباء لإعداد والتحضير للمعرض العاشر لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية فى الوطن العربى بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العام السابع للاتحاد العربى للكهرباء.. فيما كلف المجلس لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء لإعداد خارطة طريق لدراسة إمكانية استغلال النفايات كمصدر للطاقة شاملة بناء القدرات والإمكانات المتاحة والأنظمة والتشريعات المطلوبة لهذه الغاية وعرضها على الاجتماع القادم للمجلس.

Advertisements

كما كلف الوزراء، أمانة المجلس بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للبيئة لبلورة رؤية عربية تساعد على الاستفادة من إمكانات تحويل النفايات إلى طاقة، وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة العاملين فى هذا المجال.

وكلف الوزراء، أيضا أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإعداد والتحضير لعقد الاحتفالية الثامنة باليوم العربى لكفاءة الطاقة على هامش المنتدى العربى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أبريل 2020، وإعداد الشروط المرجعية لمسابقة اليوم العربى لكفاءة الطاقة لعام 2020، وتحديد موضوع مسابقة اليوم العربى لكفاءة الطاقة ليكون حول أفضل مشروع يستخدم التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة.

كما كلّف الوزراء، أمانة المجلس باستكمال التحضيرات للدورة الخامسة للمنتدى العربى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الشركاء تحت عنوان (الابتكار فى خدمة الطاقة المستدامة فى العالم العربي)، وذلك فى الأول والثانى من أبريل 2020، كما أحيط المجلس علما بمشروع خطة عمل المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء.

وأكد المجلس، على ضرورة قيام أمانات الربط الكهربائى الثمانى والمغاربى وهيئة الربط الخليجى والدول الأعضاء بموافاة أمانة المجلس بالمستجدات أول بأول.

وكلف الوزراء، أمانة المجلس بتحديث المستجدات الجارية فى مشروعات الربط الكهربائى العربي، وبشكل دورى، وعرض تقرير بذلك على المجلس فى دورته القادمة، كما تم تكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية الصومالية المعنية والاتحاد العربى للكهرباء بتحديث واستكمال الاستبيان الخاص بالاحتياجات المالية والفنية والصعوبات والتحديات التى تواجه قطاع الكهرباء فى الصومال، وإعداد تقرير شامل عن احتياجاته ورفعها للاجتماع القادم، ووضع خطة لتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بجمهورية الصومال.

ودعا الوزراء مؤسسات التمويل العربية والإقليمية للمساهمة فى إعداد دراسة لتقدير احتياجات الشبكة الوطنية للكهرباء بجمهورية الصومال، لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية وتقويتها بما يؤهلها مستقبلا للانضمام لمشاريع الربط الكهربائى العربى.