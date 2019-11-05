شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة السودانى يؤكد متانة العلاقات مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان حسن شيخ ادريس، متانة العلاقات بين بلاده والصين، وحرص السودان على تعزيزها فى كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وقال السفير الصينى بالخرطوم ما شين مين، فى تصريح للصحفيين، عقب لقائه مع عضو مجلس السيادة الانتقالى، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السودان والصين.

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وأضاف، أن بلاده تتطلع إلى العمل مع السودان لنقل العلاقات لمستويات جديدة متطورة.