لافروف ينفي وجود أية اتفاقيات سرية مع واشنطن حول سوريا

موسكو / الخليج 365
نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وجود أية اتفاقيات سرية حول سوريا، بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو، مع نظيره البوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، أن موسكو لم تعقد أي اتفاق مع واشنطن حول الأماكن التي انسحبت منها التنظيمات الإرهابية في سوريا.
واستبعد لافروف إمكانية التوصل حاليا إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالوضع في سوريا، واصفا التواجد الأمريكي في سوريا بـ "غير الشرعي".
وتابع: "التعامل على المدى البعيد مع بلد يبدي تصرفات متناقضة بخصوص تحسين الوضع في سوريا، وتحقيق وحدة أراضيها، لن يكون بناءً مثمرا."
وأردف: "لا أرى هناك أسبابا تدعو للالتفات إلى اتفاقيات سرية (في سوريا)."
وأكد على أن الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في سوتشي، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتم تطبيقه بشكل واضح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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