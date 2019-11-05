الدفاع العراقية تعيد أكثر من 45 ألف جندي إلى الخدمة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، إعادة أكثر من 45 ألف جندي مفصول إلى الخدمة ضمن إجراءات تقول الحكومة إنها للحد من البطالة واستجابة لمطالب المتظاهرين.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجمل من تم إعادتهم للخدمة لغاية الثلاثاء بلغ 45049 جندي".
وأشارت أنها "مستمرة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعا".
وهؤلاء جزء من 108 آلاف مفصول تنوي وزارة الدفاع إعادتهم إلى الخدمة تباعا.
وجرى فصل الجنود من الخدمة في أعقاب تركهم مواقعهم وفرارهم خلال اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لشمالي البلاد صيف عام 2014.
وتأتي إعادة المفصولين للخدمة بناء على قرار اتخذته الحكومة العراقية في إطار إجراءات تقول حكومة عادل عبد المهدي إنها تهدف إلى توفير مزيد من فرص العمل تلبية لمطالب احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، وفق أرقام مفوضية حقوقد الإنسان العراقية (رسمية تتبع البرلمان).
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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