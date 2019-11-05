الحكومة الأردنية توقف التراخيص لشركات تطبيقات النقل الذكية

عمان/ رهام علي/ الخليج 365
قررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، وقف منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية، وعدم التجديد للسيارات العاملة حاليا على هذه التطبيقات، إلا بعد التأكد من وضع طبعة جانبية، اعتبارا من مطلع 2020.
وبحسب قرار صادر عن هيئة تنظيم النقل البري الأردنية (حكومية)، فإن القرار يأتي "نظرا لتزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية، والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات".
وقررت الهيئة، تعديل نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، ليصبح فرق التعرفة ما نسبته 30 بالمئة أعلى من الأجرة المعتمدة لسيارات التاكسي الأصفر، اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وتعمل في السوق الأردنية حاليا، 5 شركات لتطبيقات نقل ذكية، فيما صدرت مؤخرا موافقات مبدئية لـ6 شركات أخرى، على أن تستكمل إجراءات الترخيص وفق التعلميات المقرة.
وبلغ عدد السيارات العاملة في هذا القطاع 9 آلاف 950 سيارة حتى النصف الأول من العام الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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