عريقات يدعو المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

رام الله/ قيس أبو سمرة / الخليج 365

دعا صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، المجتمع الدولي، لإنجاح الانتخابات الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها "عريقات" إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلاندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، بحسب بيان صحفي صدر عن مكتبه وصل "الخليج 365".

وقال في رسالته:" ندعو الدول المحبة للسلام أن يكونوا شركاء مع فلسطين من أجل ضمان إنجاح الانتخابات، وإرسال مراقبين دوليين لضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، وخاصة في القدس المحتلة، وتمكين الناخبين من التسجيل والتصويت دون تهديد وترهيب من سلطة الاحتلال الإسرائيلية".

وأضاف:" على الرغم من الوضع في قطاع غزة الناتج عن استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي غير القانوني، فإننا نهدف إلى التغلب على أية عقبات أمام العملية الديمقراطية والمضي قدما فيها".

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وأوضح أنه لا يمكن المضي بعملية الانتخابات "دون مشاركة جميع الناخبين الفلسطينيين".

وأضاف:" قد حصلنا على ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في قطاع غزة، ويجب أن نحصل على ضمانات بأن حكومة الاحتلال لن تمنع هذه العملية في القدس الشرقية المحتلة".

وتعقد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اجتماعات مع كافة الفصائل الفلسطينية لاستكمال مباحثاتها حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا، على أن يتبعها الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر.

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق، موافقتها على عدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الأمر الذي كانت ترفضه سابقا.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.

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