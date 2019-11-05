مسؤول روسي يناقش الأوضاع في لبنان مع مستشار عون

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

ناقش ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد، الأوضاع الراهنة في لبنان.

والتقى بوغدانوف وأبوزيد، الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وبحسب ذات المصدر، شدد بوغدانوف، على الموقف الروسي الداعم لوحدة واستقرار لبنان "ومنع أي تدخل خارجي يمس بالاستقرار والأمن اللبناني".

وأعرب بوغدانوف، عن دعمه للرئيس اللبناني ميشال عون، ومواقفه "التي تصب في المصلحة الوطنية العليا".

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وجدد بوغدانوف أمام أبو زيد، موقف بلاده "الداعم لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لما فيه مصلحة لبنان واقتصاده".

وأعرب عن استعداد بلاده "للعمل سويا من أجل استكشاف كل السبل التي تساعد الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي".

واعتبر بوغدانوف، أن "أي خلل في لبنان سينعكس سلبا على الوضع السوري، حيث هناك وجود للقوات الروسية، يمثل عنصر استقرار لسوريا مثلما يمثل بطريقة غير مباشرة عنصر استقرار للبنان".

ونقلت الوكالة اللبنانية عن بوغدانوف، قوله إنه سيسعى "مع عدد من الشخصيات والأحزاب التي تربطهم (الروس) بهم صداقة، للتشاور معهم في حقيقة الأحداث، والعمل على تهدئة الأمور رغم معرفتهم بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وبالتالي الابتعاد عن معالجة هذه الأوضاع بالتظاهرات، وقطع الطرقات وتعطيل الأعمال".

وكان اللقاء مناسبة هنأ فيها الدبلوماسي الروسي زائره اللبناني على وسام الاتحاد الروسي للصداقة، الذي منحه إياه الرئيس فلاديمير بوتين، ونقل إليه تهنئة وزير الخارجية سيرغي لافروف، على تقليده الوسام، "الذي يعتبر خطوة مميزة نظرا لما يمثله أبو زيد من علاقة جيدة مع الحكومة الروسية" بحسب ذات المصدر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.