انفجار سيارة مفخخة في "تل أبيض" دون وقوع ضحايا

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، دون سقوط قتلى أو جرحى.

وأوضحت في بيان لها، أن الحادثة وقعت ظهر الثلاثاء حوالي الساعة 12:15 ظهرا، في مركز المدينة التي تقع ضمن نطاق عملية "نبع السلام".

وأضافت: "مرة أخرى استهدف إرهابيو ي ب ك/بي كا كا، المدنيين في تل أبيض، عبر تفجير سيارة مفخخة."

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وأشارت إلى إلقاء القبض على "الإرهابي الذي قام بتنفيذ الهجوم"، مؤكدة استمرار عملياتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انفجار سيارة مفخخة داخل سوق شعبي وسط مدينة تل أبيض السورية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن عملية "نبع السلام" العسكرية التركية نجحت في تطهير تل أبيض من العناصر الإرهابية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.