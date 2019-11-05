بالفيديو .. نجاة شخص من الموت في حادث مروري

صحيفة الخليج الالكترونية نجا شخص من موت محقق في حادث مروري وقع يوم أمس بمدينة البشائر ، شمال منطقة عسير. ووفق مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية، فقد ارتطمت شاحنة بسيارة أخرى من نوع هايلكس كانت تسير أمامها لتنحرف السيارتان عن مسارهما متجهتين نحو محلات تجارية، ونجا بأعجوبة شخص كان واقفاً بجانب سيارته. انشر الخبر :

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