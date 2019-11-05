أمانة عسير تعزز الغطاء النباتي بزراعة الاف الورود في مدينة أبها

الخليج - سلمى القحطاني

كشفت أمانة عسير عن تقريرها الشهري لمشروع صيانة المسطحات الخضراء بمدينة أبها عن زراعة عدد 310.000 ألف من زهور البيتونيا و70.000 ألف من زهور الجارونيا بطريق الحزام الجنوبي و25.000 ألف و45.000 ألف من زهور القطيفة من زهور الأقحوان و33.000 ألف من زهور السالفيا و 15.000 الف من زهور إفريكن ديزني، على طريق الملك عبد العزيز والملك فهد والمطار وحدائق أبها المختلفة وذلك خلال الشهر الماضي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تسعى لزيادة المساحات الخضراء بالمنطقة على وجه العموم ومدينة أبها على وجه الخصوص.حيث قامت الأمانة بزراعة 340 شجرة يوهينيا و180 شجرة جاكرندا و160 جلوكا على طريق الملك عبد الله والتعاون ومخطط الهيام وطريق الملك فهد وحديقة المحالة كما قامت بتهذيب مسطحات بمساحة 804.000 م2 من الانجيلة بالحدائق وتقليم 1850 شجرة بمواقع مختلفة بجانب تعشيب نحو 70 الف م2بطريق الملك عبد العزيز، والملك فهد والملك عبد الله و مواقع اخرى إضافة إلى إصلاح شبكات الري بطول 200 م و صيانة شبكات الري لأكثر من 780 نقطة .

واختتم الحميدي مشيراً إلى اهتمام أمانة منطقة عسير بجماليات منطقة عسير وتوفير كافة المتطلبات التي من شأنها ان تعزز من جمال الطبيعة عبر أعمالها في زراعة الورود والتعشيب وتنمية الغطـاء النبــاتي وزيادة الرقعة الخضـراء بعسير .