استثمارات جديدة في شارع الفن وحديقة المطار بأبها

الخليج - سلمى القحطاني

استثمرت أمانة منطقة عسير عدد من المواقع في شارع الفن و حديقة المطار بمدينة أبها و ذلك بعد توقيع عقود استثمارية مع مستثمرين وطنيين وفق الاشتراطات المعمول بها .

من جهته أوضح وكيل الاستثمار وتنمية الإيرادات بأمانة منطقة عسير فيصل الغانم أن شارع الفن أصبح محطة جذب كبيرًا لزوّار و السياح ، وقد بات مزارًا يوميًا لكافة شرائح المجتمع .

من جهة ثانية أوضح الغانم أن الأمانة قامت مؤخرا باستثمار موقع حديقة المطار لمدة 7 سنوات ، جاء ذلك خلال متابعة استكمال بعض التراخيص اللازمة للمنشآت المقامة بالحديقة من قبل المستثمر والتي تشمل مطاعم وكافيهات ومواقع الألعاب حيث تم مطالبة المستثمر بتسريع إجراءاتها واستكمال المباني والتوجيه بتحسن نوعية الخدمات المقدمة بها ، إضافة الى انه تم استثمار عدد من المواقع بشارع الفن .

الجدير بالذكر فإن كافة هذه المشاريع جاءت بدعم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – امير منطقة عسير ، و متابعه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي يسعى جاهدا للاهتمام بمثل هذه المواقع نظرا لأهميتها وموقعها الاستراتيجي كواجهة سياحية للمنطقة.