مدير جامعة الملك خالد يدشن الخدمات الإلكترونية لإدارة الابتعاث

أروى عبدالله دشن معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه، خدمات إدارة الابتعاث الإلكترونية، وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد العمري، وعدد من منسوبي الإدارة. وتقدم إدارة الابتعاث من خلال المنصة خدمات إلكترونية جديدة تتيح لمعيدي ومحاضري الجامعة إكمال متطلبات التقدم للابتعاث بشكل إلكتروني متكامل وفق رؤية الجامعة المتمثلة في أتمتة تعاملاتها الإدارية. انشر الخبر :

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