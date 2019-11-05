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فريق سنبه الخير التطوعي يشارك في فعالية التوعوية عن سرطان الثدي

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

اقيم بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل فعالية توعويه عن سرطان الثدي، يوم الخميس الماضي بحضور مدير المستشفى ومجموعة من المشاهير والداعمين في مجال التطوع ..

شارك بالفعاليه قسم التثقيف الصحي التابع للمستشفى حيث طرح عدة مواضيع تتحدث عن سرطان الثدي وطرق الوقاية منه ,وتم عرض طريقة الفحص ومدته, والعمر الذي يمكن أن يحدث فيه هذا المرض, وذكر الأطعمة التي يمكن أن تسبب في أكسدة هذا المرض نسأل الله السلامة منه .

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وشارك فريق تطوعي من جامعة الأميرة نوره طرح عدة مواضيع في هذا الجانب وكانت مشاركه جميله وفعاله بجانبها قدم الفريق المنظم سنبه الخير التطوعي عدة مواضيع مختلفه مقسمة عن طريقة الفحص الذاتي وكيف لكل سيدة أن تفحص نفسها في المنزل أو عن طريق المستشفى ( منها فحص الرنين المغناطيسي على كل سيدة تخطت سن الأربعين أن تتوجه إلى المبكر و الفحص بالموجات الفوق صوتيه و الفحص السريري و الفحص الإشعاعي )

أطلع مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن على جميع البرامج التوعوية التي قدمت في الفعالية وحازت على استحسانه واستحسان الحضور ..

وفي ختام الفعالية تم تقديم شهادات الشكر والتقدير للمشاركين من المبادرات الخيرية والفرق التطوعيه والصحف المشاركة .

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