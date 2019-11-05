30 إدارة تعليمية في منافسات التميز الكشفي بعسير

فافي الألمعي

تستضيف الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مطلع الأسبوع المقبل ، “منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان” ، بمشاركة 120كشافا وقائدا من مختلف المناطق والمحافظات

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد الجوني ، أن الإدارات المشاركة تشمل : مكة المكرمة والمدينة المنورة ، والبكيرية والجوف وجدة والباحة والحدود الشمالية وصبيا والشرقية والمذنب والقصيم والرس والمخواة والقريات وعفيف والمجمعة وعنيزة والأحساء والخرج ومحايل عسير والقنفذة ووادي الدواسر ونجران والطائف والحوطة والحريق وبيشة وحفر الباطن وجازان وتبوك وشقراء ، لافتا إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان لتنفيذ وإدارة المنافسات .

من جهته بين رئيس النشاط الكشفي الأستاذ محمد هزازي ، أن المستهدفين في المنافسات هم فئة الفتيان ، بواقع ثلاثة كشافين وقائد مرافق من كل إدارة تعليم ، وتهدف عموما إلى غرس روح الاعتزاز بالدين والولاء للمليك وصدق الانتماء للوطن إلى جانب تنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والمهارات والفنون الكشفية لدى المشاركين ، إضافة الى عدد من الأهداف التفصيلية الأخرى ، فيما جرى توزيع الإدارات التعليمية المشاركة في المنافسات على عدد من مدارس المنطقة وهي : متوسطة وثانوية العرين ، ومتوسطة أبها الأهلية ، ومتوسطة الراية وثانوية صقر قريش ومتوسطة وثانوية الرواد .