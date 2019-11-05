هل يُعتبر الاستيقاظ مبكرا مفتاح النجاح في الحياة العملية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل يُعتبر الاستيقاظ مبكرا فعلا مفتاح النجاح في الحياة العملية؟ سيدة أعمال وملكة جمال سابقة تتحدث عن عادات صباحية يومية ساعدتها على النجاح. فكيف تبدأ سيدة الأعمال يومها؟



الساعة الأولى من صباح يومك يمكن أن تحدد نجاح عملك خلال اليوم. التنقل من موقع عمل لآخر ومن مكتب إلى آخر وأيضا من موضوع إلى قضية مختلفة ربما يعتمد على طريقتك في بدء يوم عملك.

ليزا سونغ سوتنغ، وهي ملكة جمال ولاية نيفادا التي أصبحت سيدة أعمال ناجحة، تحدثت لمجلة فوربس الشهيرة عن بعض عاداتها اليومية. فكيف تبدأ سيدة الأعمال يومها؟

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- تنصح ليزا بالاستيقاظ لمدة أسبوع كامل يوميا في نفس الموعد تماما. كما تنصح بمراعاة الفرد لإشارات ساعته البيولوجية خلال حياتنا اليومية والتي يمكن الاعتماد عليها في تحديد موعد الاستيقاظ الصحيح. وليس علينا إجبار أنفسنا على البقاء طويلا في الفراش، إن لم نكن على عجلة من أمرنا.

- أول شيء تفعله إرسال رسالة نصية إلى شخص تحبه. وعندما يأتي الرد سريعا فإن ذلك سيحفزك على الاستيقاظ مبكرا من النوم ويجعلك مفعما بالطاقة والحيوية طيلة اليوم. فكتابة رسالة مثل "صباح الخير، كيف حالك، أحبك". إلى والديك أو حبيبك، يمنحك الطاقة اللازمة.

- "صباحك هو وقتك الهادئ المفضل" كما ترى ليزا التي تقول في هذا السياق: "هي ساعات الصمت الأولى من يومك التي تملأ نفسك بها بالطاقة". تلك الطاقة التي تقول ليزا إننا لا يمكن لنا أن نمنحها للعمل وللآخرين إن لم تكن في داخلنا. فالإناء الفارغ ليس سوى إناءً فارغا بحسب ما نقلته مجلة فوربس. وتنصح ليزا بالاستماع إلى الموسيقى، والتزام الصمت، وأن لا نتحدث مع أحد ما، حتى نكون على استعداد لذلك.

بعد أن تكون مستعدا، وقد أخذت الحمام وتناولت وجبة الإفطار ولبست ثيابك، لا تترك المنزل بسرعة. اجلس في مكانك المعتاد في زاوية ما بالمنزل، وألقي نظرة لمدة عشر دقائق على خطة عملك اليومية.