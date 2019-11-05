الأمراض المعدية تؤثر في مستوى ذكاء الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بينت نتائج دراسة علمية ان الإصابة بالأمراض المعدية تؤثر في مستوى الإنسان، لأنها تسبب التهابات تمس الدماغ.



أجرى علماء جامعة كوبنهاغن الدنماركية دراسة علمية، استنتجوا من نتائجها ان عددا من الأمراض المعدية يمكن ان تؤثر سلبيا في القدرات الذهنية للإنسان.

وتضمنت الدراسة تحديد العلاقة بين الأمراض المعدية التي تصيب المعدة والجلد والجهاز البولي التناسلي وبين ذكاء الإنسان.

Advertisements

واكتشف الباحثون وجود علاقة واضحة بين الأمراض المعدية، أو بصورة أدق، بين عدد الإصابات ومستوى الذكاء. فمثلا تبين ان الذين اصيبوا خمس مرات بأمراض معدية كان مستوى ذكائهم دون ذكاء الأشخاص متوسطي الذكاء بمقدار 10 درجات. كما يشير الباحثون الى ان طول مدة المرض لها دور مؤثر في هذا المجال ايضا.

ويقول الدكتور مايكل ايركسون، ان أمراض الدماغ المعدية، وكذلك الأمراض المعدية التي تتطلب علاجا سريريا في المستشفيات لها التأثير الأكبر في مستوى الذكاء.

ويضيف، انه نتيجة للتأثير الكبير لمنظومة المناعة في الدماغ، يبقى مستوى الذكاء منخفضا بعد الشفاء من هذه الأمراض لفترة معينة.

اشترك في هذه الدراسة 190 ألف مواطن دنماركي اعمارهم 21- 41 سنة، وجميعهم كانوا قد اصيبوا بأمراض معدية مختلفة.