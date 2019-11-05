دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم Mi Watch بمعالج Snapdragon Wear 3100 وسعر يبدأ من 185دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شاومي رسمياً عن ساعتها الذكية Mi التي تنطلق برقاقة معالج Snapdragon Wear 3100 ، مع شاشة AMOLED، ودعم شبكات 4G VoLTE للإتصالات الخلوية عبر شريحة eSIM، كما تنطلق الساعة الذكية بسعر يبدأ من 185 دولار على أن تتوفر في السوق الصيني بدءاً من 11 من نوفمبر.

تتميز ساعة Mi من شاومي بشاشة AMOLED بخاصية اللمس وحجم 1.78 إنش، تدعم أكثر من 100 من وجوه الساعة الذكية، كما تنطلق الساعة الذكية بمعالج Snapdragon Wear 3100 من كوالكوم مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وتأتي بنظام تشغيل Wear OS مع واجهة MIUI.

أيضاً تدعم ساعة Mi الإتصالات الخلوية عبر شريحة eSIM تتصل بشكبات 4G VoLTE في كبرى شركات المحمول في السوق الصيني، أيضاً يمكن للساعة الذكية أن تستمر بعمر شحن حتى 36 ساعة مع تقنية 4G.

وتعمل الساعة الذكية بشكل تلقائي على متابعة أنشطة المستخدم الرياضية، حيث تدعم تعقب عدد 10 من الأنشطة الرياضية المختلفة، كما تضم خوارزمية رياضية إحترافية FIRSTBEAT من أوروبا، والتي تدعم 02 Max.

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مواصفات Mi Watch

شاشة AMOLED بحجم 1.78 إنش، بدقة 368 في 448 بيكسل، بكثافة عرض 326 لكل إنش، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3

معالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام وسعة 8 جيجا بايت في eMMC

نظام تشغيل Wear OS مع واجهة MIUI، ودعم الإتصال بأجهزة الأندوريد وiOS.

تدعم متابعة الأنشطة الرياضية، وحال المستخدم أثناء النوم، مع مقياس تسارع، ومستشعر Geomagnetic، ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب، ومستشعر للإضاءة المحيطة،وأيضاً بارومتر

تصميم مقاوم للماء.

دعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE عبر شريحة eSIM، دعم WiFi 802.11 b/g/n، والبلوتوث 4.2 LE، وGPS، وNFC.

قياسات الساعة 44.69 في 36.92 في 12.28مم، مع وزن 44 جرام.

مكبر صوتي وميكروفون

بطارية بقدرة 570 mAh.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Xiaomi Mi الذكية بألوان الأسود والفضي مع سوارة مطاطية بسعر 185 دولار، على أن تتوفر في السوق الصيني في 11 من نوفمبر، بينما يأتي الإصدار المميز باللون الأسود بسوارة من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعر 285 دولار، والتي ستتوفر في السوق الصيني بدءاً من منتصف ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم Mi Watch بمعالج Snapdragon Wear 3100 وسعر يبدأ من 185دولار ظهر على التقنية بلا حدود.