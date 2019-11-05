دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نيويورك تايمز تتعاون مع تويتر و أدبي لمحاربة المحتوى الرقمي المزيف

اتفاقية تعاون بين صحيفة نيويورك تايمز مع تويتر وكذلك أدوبي لمحاربة المحتوى الرقمي المزيف المنتشر على الإنترنت

ينتشر المحتوى المزيف والوهمي كالنار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية، لكنه في نفس الوقت يسبب أضرارًا مختلفة للناس ولصناع المحتوى والشركات التقنية نفسها، لذلك قررت أدوبي وتويتر بالشراكة مع صحيفة نيويورك تايمز محاولة وضع حد لمثل هذه المحتوى من خلال الكشف عن مبادرة مصداقية المحتوى “Content Authenticity Initiative” التي تهدف إلى توضيح مدى صحة المحتوى بشكل سهل عن طريق أنظمة تكشف المحتوى المزيف.

تهدف المؤسسات الثلاث من خلال المبادرة إلى وضع أسس للتعرف على المحتوى الرقمي وتحديد مكان ظهوره أو مصدره الأصلي.

وببساطة، فإن معرفة هذا المحتوى سيتم من خلال فحص الصور والفيديو عبر نظام من أدوبي لمعرفة إذا تم التلاعب به.

ويتطلب النظام من صناع المحتوى والناشرين وضع مساهمات منهم بشكل سري في النظام، وبالتالي فإن أي شخص يقوم بنشر محتوى مماثل أو شبيه للمحتوى الأصلي يتم التعرف عليه وكشفه على أنه يحتوي تلاعب من الناشر الجديد.

يمكن القول أن هذه المبادرة ستساعد كثيرًا في إيقاف نشر المحتوى المزيف أو حتى الحفاظ على حقوق نشر صناع المحتوى.

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لكن بشكل رئيسي، فإن الهدف الأهم من ذلك هو توقف التلاعب بالمستخدمين على الإنترنت بمحتوى وهمي بالكثير من الأحيان.

على أي حال، المبادرة لم تنطلق رسميًا بسبب بحثها عن دعم مزيد من الشبكات والمؤسسات، لذلك نتوقع اطلاقها بداية 2020.

يُشار أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها الشركات للعمل على وضع حد للمحتوى المزيف، كما أن شركات مثل فيس بوك هي الأخرى قامت بتطوير أدوات بنفسها لكشف المحتوى المنشور على منصاتها، والتي من المتوقع أن تنضم للمبادرة لاحقًا.

المصدر:

Adobe Newsroom

التدوينة نيويورك تايمز تتعاون مع تويتر وأدبي لمحاربة المحتوى الرقمي المزيف ظهرت أولاً على عالم التقنية.