شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية سيكون بعد غد الخميس، عقب إعلان المحكمة الإدارية غدًا الأربعاء، عن النتائج النهائية للطعون الخاصة بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية فى تونس.

وقال بفون -في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه سيتم مراسلة مجلس نواب الشعب فور إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية.



وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أمس 25 حكمًا بخصوص الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تصدر غدًا الأربعاء 11 حكمًا لينتهي بذلك النزاع الخاص بالانتخابات التشريعية.