سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العمانى الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهانى مع مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون التعاون العسكرى والمبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى اللورد استور اوف هيفر، عددا من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء - وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة.
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