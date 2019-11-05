أمير الكويت ورئيسة إستونيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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وترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الجانب الكويتى فى جلسة المباحثات، والذى ضم كل من ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين، فيما ترأست رئيسة إستونيا كريستى كاليولايد الجانب الإستونى، الذى ضم عدد من كبار المسؤولين فى الحكومة.
وقال وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح، إن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات، بما يحقق تطلعاتهم، وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وإستونيا لخدمة مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف الجراح، أن المباحثات سادت فى جو ودي، عكس روح التفاهم والصداقة التى تتميز بها العلاقة، والرغبة المتبادلة فى المزيد من التعاون والتنسيق فى كافة الأصعدة.
فى السياق، بحثت رئيسة إستونيا كريستى كاليولايد بمقر إقامتها بقصر بيان، مع كل من رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح كل على حده، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات.
وكانت رئيسة إستونيا كريستى كاليولايد، قد وصلت والوفد الرسمى المرافق لها إلى الكويت الليلة الماضية، فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام؛ حيث يضم الوفد المرافق لها رئيس غرفة تجارة وصناعة أستونيا وعدد من كبار المسئولين فى الحكومة الإستونية.
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