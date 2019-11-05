شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى ينشر وحداته بالريف الشرقى للقامشلى لمواجهة العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر
ولم تورد الوكالة الرسمية السورية، مزيدا من التفاصيل فى هذا الصدد.
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