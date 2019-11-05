شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى ينشر وحداته بالريف الشرقى للقامشلى لمواجهة العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السورى بدأ فى نشر وحداته فى الريف الشرقى لمدينة القامشلى شمال شرقى البلاد؛ لمواجهة العدوان التركى. ولم تورد الوكالة الرسمية السورية، مزيدا من التفاصيل فى هذا الصدد.

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