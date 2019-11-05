أخطاء تجنبها عند اختيار أثاث المنزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحاول الكثيرون تغيير أثاث المنزل من وقت لآخر بهدف تجديد جانب هام من حياتهم والحصول على نظرة جديدة داخل المنزل، فالأثاث الجديد يمنحك شعوراً بالتجدد ويكسر روتين الحياة اليومية.



إلا أن اختيار الأثاث الجديد يحتاج إلى مجموعة من الشروط للحصول على مظهر مميز لديكور المنزل، فليس بالضرورة أن تحصل على النتائج المرجوة بمجرد شراء أثاث جديد للمنزل.

وفيما يلي بعض الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند شراء أثاث جديد، ويجب تجنبها لتحقيق الغاية من شراء أثاث جديد:

1- إغفال قياس أبعاد الغرفة

لا تغفل عن قياس أبعاد الغرفة التي ستضع فيها الأثاث الجديد، إذ من الضروري أن يناسب حجم هذا الأثاث المساحة المتوفرة في الغرفة، وإلا ستجد نفسك مضطراً لإعادة أو استبدال الأثاث، أو تركيب أثاث لا يتناسب مع حجم وأبعاد الغرفة مما يؤثر بشكل سلبي على ديكور المنزل.

2- عدم الاهتمام بتناسب الأبعاد

لا نتحدث هنا عن حجم الأثاث وتوفر مساحة مناسبة له في الغرفة، بل عن تناسب الأبعاد بين الأثاث والغرفة أو الصالة التي سيوضع فيها، فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون هناك مساحة كافية لوضع أريكة في الغرفة، إلا أن منظر هذه الاريكة في صالة عرض المتجر لن يعطيك نفس الانطباع عند نقلها إلى المنزل، فالأبعاد هنا تختلف.

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3- عدم الانتباه إلى تناسق الألوان

يجب أن تأخذ في الحسبان قبل اختيار قطع الأثاث لون الطلاء في المنزل وباقي عناصر الديكور الأخرى، فالأثاث الذي لا يحقق تناسقاً في الألوان مع باقي الغرفة لن يؤدي الغرض منه مهما كان أنيقاً أو باهظ الثمن.

4- الجري وراء صيحات الديكور

تتميز قطع الأثاث عن الملابس أنها تستخدم لعدة سنوات في كثير من الأحيان، ويجب أن تحقق الراحة في المظهر والاستخدام، وتكون مناسبة لجميع الأوقات، لذلك حاول أن تتجنب ملاحقة آخر صحيات عالم الديكور إلا إذا كنت قادراً على تغيير الديكور كل عدة أشهر.

5- إغفال من سيستخدم قطع الأثاث

عليك أن تكون على دراية كاملة بمن سيستخدم الأثاث في المنزل، فإذا كانت قطع الأثاث ستوضع في الصالة أمام التلفزيون حيث يجلس الأطفال والحيوانات الأليفة، فمن الضروري اختيار أثاث من الجلد أو أية مادة سهلة التنظيف.