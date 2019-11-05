عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر زيت الزيتون مادة طبيعية في متناول اليد، كما أنه مادة زلقة تقلل من الإحتكاك بالجلد مما تجعل عملية إزالة الشعر الزائد أسهل، وتترك بشرتك ناعمة وجميلة.



نقدم لكم كيف تستخدم زيت الزيتون لازالة الشعر

1. قم بشراء زجاجة زيت زيتون جديدة ولكن يمكنك استخدام زيت الزيتون الموجود عندك ولكن المشكلة انك قد استخدمته كثيرا في الطهي مما يعرضه للابخرة والغارات. لذلك من المفضل شراء زجاجة صغيرة لعملية ازالة الشعر

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2. قومي بسكب كمية صغيرة من الزيت على يدك ليس كثيرا ثم ضعي يدك الاخرى لتدليك الزيت بين يديك الاثنين

3. دلكي بيديك زيت الزيتون فوق المنطقة التي تريدين وان كانت اول مرة تستخدمين فيها هذه الطريقة لازالة الشعر من المفضل ان تستخدميه فوق منطقة سهلة التعامل معها كيديك او قدميك.

4. استخدمي الشفرة لازالة الشعر ولا تخافي فزيت الزيتون سائل عالي اللزوجة مما يحمي جلدك ضد الاصابات.

5. لا تستخدمي اي مرطبات كيميائية فهذا يوفر المال بدل من اشياء لا لزوم لها فزيت الزيتون اصلا مرطب طبيعي للبشرة.

6. يجب ان تحمي الشفرة من الصدأ عن طريق وضعها في زيت الزيتون حيث انه لزج يمنع الهواء ليصل الى الشفرة فيمنع صدأها