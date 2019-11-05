ما هو سر الصحة في الشيخوخة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

استنتج علماء استراليون من نتائج الدراسة العلمية التي أجروها، ان تناول الكربوهيدرات هو مفتاح طول عمر الأنسان وصحته الجيدة.



و بينت نتائج الدراسة أن الحمية الغذائية المنخفضة البروتينات تعطي نفس الفوائد التي تعطيها الحميات الغذائية ذات السعرات القليلة.

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أجرى علماء جامعة سيدني خلال تجاربهم على الفئران تغيرات في نسب البروتين والكربوهيدرات في تغذيتها. تبين من نتائج هذه التغيرات انها تعادل تخفيض كمية السعرات بنسبة 40 بالمائة.

وكانت نتائج دراسات سابقة قد بينت أن تحديد السعرات يحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويطيل العمر. ولكن ليس بإمكان الجميع مراعاتها، إضافة الى انها قد تضر أحيانا بالصحة.

إن تناول كمية صغيرة من البروتينات والكربوهيدرات الجيدة قد يصبح أفضل استراتيجية غذائية للإنسان. وكما هو معلوم فان البيض افضل مصدر للبروتينات الجيدة، إضافة الى اللحوم البيضاء والحليب وفول الصويا.

أما الكربوهيدرات الجيدة فأفضل مصادرها هي الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الكاملة، ويفضل الابتعاد عن السكر والخبز الأبيض والمعجنات.