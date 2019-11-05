«بوينج» تجري اختبار سلامة ناجح لكبسولة فضائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شركة بوينج أنها أجرت اختبار سلامة ناجحاً لكبسولة الفضاء غير المأهولة ستارلينر سي.إس.تي-100 التي يجري تطويرها لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية رغم أن إحدى المظلات الثلاث للكبسولة لم تنفتح خلال الاختبار.

وقال تود بليشر المتحدث باسم بوينج عبر البريد الإلكتروني إن واحدة من المظلات الثلاث لم تنفتح خلال ما يسمى باختبار تثبيط المنصة في نظام مصمم لدفع الطاقم إلى بر الأمان في حالة الطوارئ.

وذكر بليشر «من السابق لأوانه تحديد سبب عدم فتح كل المظلات الثلاث الرئيسية.. ومع ذلك نجاح اثنتين من المظلات الثلاث أمر مقبول بالنسبة لمعايير الاختبار وسلامة الطاقم»، وأضاف أن الاختبار الذي جرى صباح أمس الاثنين كان ناجحاً بشكل عام.

وقالت بوينج وإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) إنهما لا تزالان تستهدفان تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول لإطلاق أول مهمة من ستارلينر إلى محطة الفضاء الدولية.