أثر الإعلام الأمني في تغيير سلوكيات الأفراد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة الشارقة في المعرض جلسة حوارية بعنوان «أثر الإعلام والإعلام الأمني في تغيير سلوكيات أفراد المجتمع»، تحدث خلالها بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، والزميل محمد راشد النعيمي، ومنذر المزكي الشامسي.

حضر الندوة الدكتور عبد الله السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالشارقة، والعميد خالد شهيل مدير عام الادارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، والعميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة، والعميد خالد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، والعقيد عوض صالح سعيد رئيس تحرير مجلة 999 بوزارة الداخلية.

تناولت الجلسة التي أدارها الملازم سعود جاسم بوصيم، ثلاثة محاور رئيسية: الأول برامج الإعلام الأمني ودورها في بناء الوعي المجتمعي، والثاني: دور الصحافة ووسائل الإعلام في تنمية الوعي الأمني وبناء الاتجاهات لدى الجمهور. والثالث: أثر مواقع التوصل الاجتماعي وتأثيرها في المجتمع.