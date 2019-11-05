شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ السفينة فوق الخلافات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

إذا كان من الصعب أن يلتقي العرب عند ملتقى يجمعهم على مشروع تكامل، فهل من السهل أن يتفقوا على الافتراق والانسلاخ من كلّ ما يجمعهم؟ إذا أصابك الملل من طرح متتاليات التحولات العربية، فهل أنت جازم بأن السكوت عنها ليس أسوأ ما يمكن أن يتهدد الوجود العربي بالجملة وبالمفرّق؟

قد ترى العمل العربي المشترك موضة بالية، لكن، لم لا ترى التكتلات الرباعية والخماسية والسباعية والثمانيّة والعشرينيّة، الاقتصادية والعسكرية والصناعية وغيرها، على النحو الذي ترى به اجتماع العرب على أمر ما؟ هل ثمّة كاريكاتور سياسيّ ينافس حاجة الولايات المتحدة أحياناً إلى صوت ميكرونيزيا؟ تخيّل الفيل محتاجاً إلى دعم النملة. إهمال الأبعاد الجيوسياسيّة والجيوستراتيجيّة في تغيير مصائر البلدان، يعدّ خطيئة إزاء الشعوب. لكن للزمن سخرياته اللاذعة. من ذلك أن إهمال الغير قد يكون شرّ عقوبة للذات، فالنظرة الروبوتية في السياسة سذاجة؛ لأن الاختباء عربيّاً وراء ستارة «كل طير معلق من عرقوبه» فخّ قاتل. ترك ليبيا لسوء مصيرها، قد ينشر وباء عدم الاستقرار في مصر، السودان، تونس والجزائر، وتستطيع المخططات استغلال تشاد والنيجر في صبّ الزيت على النار. لبنان لا تنافس مساحته بحر الكيلومترات الجزائريّ، فخريطة الجزائر تعادل 238 مرّة تراب لبنان. لكن «ها الكم أرزة اللي عاجقين الكون»، كما يشدو وديع، قادرة على زلزلة الأرض تحت الشرق الأوسط بكامله، الجديد والكبير وربما الأكبر.

في المنعطفات التاريخية الكبرى، لا يعود للأحجام وزن. الأمثلة لا حدود لها في جميع الميادين. خذ مثلا: ذرّة الهيدروجين هي أصغر ذرّة، لكن انصهارها أقوى بما لا يقاس من ذرّة اليورانيوم. بيدق الشطرنج حين يبلغ الصف الأخير المقابل، يصبح أيّ قطعة يشاء، وزيراً (فرزا). هذا غير قول الشاعر: «خَلتِ الرقاع من الرخاخ ففُرزنت فيها البيادق»، يعادله المثل العراقي الطريف العنيف: «من قلّة الخيل ركّبوا على الكلاب سروج». لكن هذا المثل يعيدنا إلى موضوعنا، فقد لاحظنا في التجارب الربيعيّة كيف أن غياب الرجالات القيادية في الحراك يؤدّي إلى اختطاف المسار الشعبي العفوي، وجعله ثعباناً عاصراً، فلا يجد الناس ناصراً.

لزوم ما يلزم: النتيجة البحرية: حين تكون المجموعة في سفينة موشكة على الغرق، فإن الأولوية لإنقاذ الحياة، لا للخلافات السياسية والاختلافات الذوقية.

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