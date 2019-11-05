«أكور» تعرض خدمات الضيافة بالجناح الفرنسي في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت «أكور»، اتفاقاً مع «كوفريكس»، الشركة المسؤولة عن تنظيم مشاركة فرنسا في «إكسبو 2020 دبي»، لتصبح بموجبه راعياً من فئة «بريميوم» للجناح الفرنسي المشارك في هذا الحدث العالمي الضخم.

وسوف تمكّن هذه الشراكة بين مؤسستين فرنسيتين رائدتين، «أكور» من عرض خدماتها ذات الشهرة العالمية في قطاع الضيافة أمام ملايين الزوار، الذين من المتوقع أن يزوروا الجناح الفرنسي المذهل الذي يتميز بكونه يركز على موضوع «الضوء»، بالإضافة إلى زوار هذا الحدث المتوقعين بشكل عام، والجهات الأخرى الراعية ل«كوفريكس» وضيوفها، وكذلك الأمر شركاء أعمال المجموعة التجاريين.

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي ل«أكور» في الشرق الأوسط وإفريقيا، بصفتنا مجموعة فنادق عالمية رائدة تفتخر بتراثها الفرنسي العريق، فإنه لشرف عظيم لنا أن نتعاون مع كوفريكس كراعٍ بريميوم للجناح الفرنسي في معرض إكسبو 2020 دبي، يوفر لنا فرصة مميزة لإظهار خبرة أكور في مجال الضيافة.

وقال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي ورئيس كوفريكس، «إن الجناح الفرنسي الذي استوحى معانية من الضوء كرمز للتنقل قد تم تصميمه كتجربة ضيافة غامرة لا تُنسى». وتابع «إن مجموعة أكور تمثل هذه الرؤية، وفخورون بالترحيب بها بين مجموعة شركائنا في الجناح».