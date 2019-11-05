شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: موسكو تبحث عقد لقاء بين مسئولين أتراك وسوريين والان مع تفاصيل الخبر
وقال بوجدانوف، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن "الاتصالات تجرى بشأن تنظيم هذا الاجتماع".
وكانت المستشارة السياسية للرئيس السورى بثينة شعبان، أكدت فى وقت سابق، أن روسيا بصدد عقد لقاء أمنى سورى تركى فى سوتشى؛ لمناقشة الوضع على الأرض، متوقعة احتمال الصدام مع الجيش الاحتلال التركى.
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