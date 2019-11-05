شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مريم العقيل وزيرة للمالية فى الكويت وقبول استقالة الحجرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة القبس الكويتية، إنه تم حسم استقالة الوزير نايف الحجرف، وتعيين الوزيرة مريم العقيل وزيرة للمالية بالتكليف. ‏وكانت مصادر قد ذكرت أن الحجرف يتجه لتقديم استقالته من وزارة المالية، مشيرة إلى أن الكويت رشحت الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون

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