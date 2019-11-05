شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمة الإنترنت مجددا فى العراق بعد ساعات من إعادتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن وزارة الاتصالات أو الجهات المعنية، لم تصدر أى توضيح حول أسباب القطع المفاجىء للخدمة، إلا أن شركات اتصال الهاتف المحمول نوهت لمستخدميها بأن القطع جاء خارج إرادتهم.
وكانت السلطات العراقية، قد أوقفت خدمة الإنترنت ليلة أمس، فى خطوة مفاجئة فى عموم البلاد ما عدا إقليم كردستان وسط الاحتجاجات التى تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات، إلا أن الخدمة عادت صباح اليوم.
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