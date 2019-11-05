شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السعودى يلقى القبض على شابين لقيامهما بتصرفات شاذة طريق عام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، القبض على شابين ظهرا فى مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة فى أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض. ونقلت صحيفة "سبق" عن الأجهزة الأمنية، أن الشابين قاما بتصرفات مشينة وجاهرا بالمعصية فى إحدى السيارات بطريق عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السعودى يلقى القبض على شابين لقيامهما بتصرفات شاذة طريق عام.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.