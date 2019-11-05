شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال هندى يحجز فندقا كاملا لمعازيم زفاف نجله فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار نجل أحد رجال الأعمال الهنود منطقة البحر الميت فى الأردن لإقامة حفل زفافه، وحجز جميع غرف أحد فنادق بحر الميت لــ 700 شخص من أهله وأصدقائه لمدة أربعة أيام، بالإضافة إلى الجولات السياحية لبعض المناطق السياحية والأسواق التجارية التى سيقومون بها خلال هذه الفترة.

وحسب موقع البيان الإماراتى، توجهت هيئة تنشيط السياحة الأردنية بالآونة الأخيرة للاهتمام بسياحة الزفاف والترويج للمنتج السياحي الأردني وبعض المناطق السياحية.

وتحتل الهند السوق الأول فى سياحة حفلات الزفاف، حيث يبلغ قيمة سوق حفلات الزفاف الهندي 50 مليارا فى العام، ويقيم أثرياؤها ما يقرب من 10 آلاف حفل زفاف خارج الهند، وبعض العائلات تنفق من نصف مليون إلى 5 ملايين يورو، وقد تصل الأرقام إلى 70 مليون يورو وأكثر على حفل الزفاف الواحد، فقد أقيم فى تركيا 15 حفل زفاف لهنود في عام 2019، بلغت تكلفتهم حوالى 100 مليون دولار، بحسب تقارير عالمية.