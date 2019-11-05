شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول ليبى: الربط الكهربائى العربى يمهد الطريق لإقامة سوق مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالمجيد محمد حمزة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العامة للكهرباء بدولة ليبيا، أن مصادر الطاقة بمختلف أشكالها، من الدعائم الأساسية لتحقيق برامج التنمية المستدامة فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى جميع المجتمعات وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر مسالة أساسية للاستقرار.

وقال حمزة، فى كلمته خلال ترأسه أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، الذى عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة العربية، "إننا نتطلع بتفاؤل إلى مستقبل مشرق لقطاع الكهرباء يساهم فى دعم وتطوير مشاريع التنمية الاقتصادية بدولنا العربية".

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وأضاف، أن الربط الكهربائى من أهم المشروعات التكاملية العربية، ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، تعتمد على وجود إطار تشريعى وأخر مؤسسى متين يصحبهما بنية تحتية متكاملة.

وأكد المسئول الليبى، أهمية الاجتماع فى خضم التطورات والإنجازات الكبيرة التى تشهدها المنطقة العربية فى مجال الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشكل خاص والتحولات والإصلاحات فى هذا القطاع سعيًا لتحقيق تأمين الطلب على الكهرباء لجميع مواطنيها.