اليمن.. مسؤول أممي يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

دعا مسؤول أممي، الثلاثاء، الأطراف اليمنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غرب)، على النحو المتفق عليه في اتفاقية استكهولم، الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2018.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، صادر عن الفريق أبهيجيت غوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

ودان البيان، "أية خروقاتٍ تحدث في المناطق المُتفق عليها في اتفاق الحُديدة، سواء أكانت تلك الخروقات في الجو أو في البحر أو برا".

وأشار إلى أنه كان للحوادث الأخيرة تأثير سلبي على سُكان محافظة الحُديدة.

ودعا جميع الأطراف إلى دعم مهام المراقبة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في الحُديدة، وتوفير حرية التنقل الضرورية لموظفي البعثة للقيام بذلك.

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وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اختتمت الأمم المتحدة نشر خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة اليمنية.

وخلال الأيام الماضية، تبادلت القوات الحكومية والحوثيين الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد نشر نقاط المراقبة.

وتتبادل الحكومة والحوثيين، اتهامات متكررة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتسببت الحرب المستمرة للعام الخامس في تردي الأوضاع في اليمن، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.