اليمن.. قيادات حضرموت تطالب هادي بنصف حصة الجنوب في الحكومة

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

طالبت قيادات مكونات سياسية واجتماعية في حضرموت اليمنية، الرئيس عبدربه منصور هادي، بمنح المحافظة نصف حصة الجنوب في السلطة المركزية والحكومة المزمع تشكيلها بعد توقيع اتفاق الرياض.

جاء ذلك في رسالة تلقت الخليج 365 نسخة منها، الثلاثاء، بعثتها قيادات حضرموت (جنوب شرق) إلى هادي، قبل ساعات من توقيع اتفاق بالعاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله.

وجاء في الرسالة أن هذه المطالب تأتي وفقا لمخرجات الحوار الوطني، الذي يعتبر أحد المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية اليمنية في أي حل سياسي.

وتعتبر الرسالة خلاصة لقاء ضم قادة سياسيين وقبليين من محافظة حضرموت في الرياض الأحد الماضي.

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وأكدت الرسالة التي جرى تسليمها لمكتب رئاسة الجمهورية أن "أي مكون سياسي ليس للحضارم (حضرموت) رأي في تشكيله وتوجه السياسي وأهدافه المعلنة، لا يمثلهم"، في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما جددت القيادات التأكيد على مطلب المحافظة بإنشاء إقليم حضرموت المستقل بكامل صلاحياته، مشددة على تمسكها بالشرعية، ورفض أي استقواء بالسلاح على الدولة.

والأحد الماضي، عقدت قيادات بارزة لمكونات سياسية واجتماعية من محافظة حضرموت اجتماعا في الرياض، هو الأول من نوعه، بهدف تبني مطالب محافظتهم التي تعتبر أكبر المحافظات اليمنية، بعيدا عن ثنائية الشمال والجنوب، التي تبناها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

والإثنين، قال هادي خلال لقاء مع قيادات المكونات السياسية والاجتماعية الجنوبية اليمنية، إن المجلس الانتقالي الجنوبي هو أحد المكونات المتعددة الممثلة للجنوب اليمني.

ووعد هادي المكونات الجنوبية بعدم انفراد "الانتقالي" بتمثيلهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.